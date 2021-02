Григорий Иванов: Тедеско ведет себя некрасиво в России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое мнение по поводу работы главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Отметим, что 35-летний специалист объявил об ухода из московского клуба этим летом. Немецкий наставник отказался продлевать контракт с красно-белыми. «Не хочу говорить про Тедеско плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко. Ну ладно, это действительно эмоции. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – цитирует Иванова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

