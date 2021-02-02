Григорий Иванов: Тедеско ведет себя некрасиво в России

Григорий Иванов: Тедеско ведет себя некрасиво в России

Вчера, 19:47ОбществоPhoto: pixabay.com
Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое мнение по поводу работы главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Отметим, что 35-летний специалист объявил об ухода из московского клуба этим летом. Немецкий наставник отказался продлевать контракт с красно-белыми.

«Не хочу говорить про Тедеско плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко. Ну ладно, это действительно эмоции. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – цитирует Иванова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы