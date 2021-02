Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законов о защите труда в ряде регионов.

Причиной массовых проверок выступил ряд инцидентов травматизма на производстве, что было выявлено в различных городах. Данная проблема актуальна и сейчас, в наступившем 2021 году. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, в регионах началась проверка исполнения организациями различных форм собственности, органами госвласти и местного самоуправления законов об охране труда.

