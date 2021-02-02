Челябинская область недополучила вакцины от коронавируса COVID-19

Челябинская область недополучила вакцины от коронавируса COVID-19

Вчера, 13:59ОбществоPhoto: pixabay.com
В Челябинскую область привезли 14 400 доз вакцины от китайской коронавирусной инфекции.

Изначально в регион собирались поставить в 3,5 раза больше препарата. Об этом информирует «ФедералПресс».

По словам вице-губернатор Ирины Гехт, она не знает с чем связана задержка. Возможно, так произошло из-за перераспределения. Может Москва решила направить больше вакцин в те регионы, где ситуация с коронавирусом COVID-19 хуже.

Гехт уверяет, что Министерство здравоохранения не отказывает в отправке лекарств. Регион получит нужное количество вакцины. Новую поставку власти Челябинской области ожидают на днях.

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