Челябинская область недополучила вакцины от коронавируса COVID-19

В Челябинскую область привезли 14 400 доз вакцины от китайской коронавирусной инфекции.

Изначально в регион собирались поставить в 3,5 раза больше препарата. Об этом информирует «ФедералПресс». По словам вице-губернатор Ирины Гехт, она не знает с чем связана задержка. Возможно, так произошло из-за перераспределения. Может Москва решила направить больше вакцин в те регионы, где ситуация с коронавирусом COVID-19 хуже. Гехт уверяет, что Министерство здравоохранения не отказывает в отправке лекарств. Регион получит нужное количество вакцины. Новую поставку власти Челябинской области ожидают на днях.

