Власти Башкирии уже начали готовиться к половодью

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Рустэм Марданов подписал распоряжение о начале подготовительных мероприятий к пропуску ледохода и весеннему половодью.
Рустэм Марданов распорядился готовиться к весеннему половодью. Документом утверждены состав республиканской противопаводковой комиссии, план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, план-график контроля за развитием паводковой ситуации в 2018 году.
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