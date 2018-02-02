В Уфе онкологи проведут консультации без предварительной записи

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Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с раком.
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака, и 5 февраля уфимцы смогут пройти бесплатную консультацию врачей-онкологов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Врачи-онкологи ГКБ Демского района проведут прием пациентов без предварительной записи с 14:00 до 16:00 на Мусоргского, 21/1 и с 15:00 до 18:00 на Дагестанской 10/2. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.
Также женская консультация ГКБ проведет бесплатной обследование на рак шейки матки методом жидкостной цитологии для женщин в возрасте от 23 до 64 лет. Перед обследованием необходимо обратиться к своему гинекологу.
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