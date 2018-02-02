В Уфе онкологи проведут консультации без предварительной записи

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с раком.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака, и 5 февраля уфимцы смогут пройти бесплатную консультацию врачей-онкологов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Врачи-онкологи ГКБ Демского района проведут прием пациентов без предварительной записи с 14:00 до 16:00 на Мусоргского, 21/1 и с 15:00 до 18:00 на Дагестанской 10/2. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.