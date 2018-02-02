В центре глазной хирургии Уфы опровергли новость об увольнении Мулдашева

В учреждении заявили, что информация СМИ об увольнении врача является недостоверной.

Как сообщила Медиакорсети пресс-секретарь Эрнста Мулдашева, информация об его отставке не подтвердилась и является недостоверной.

- Эрнст Рифгатович по-прежнему в полном здравии, оперирует, консультирует, занимает руководящую должность и в настоящее время является Президентом ФГБУ Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России. У него бессрочный договор, - заявила нам Людмила Степанова.

Отметим, что ранее об увольнении без видимых причин сообщило издание ProUfu.ru, ссылаясь на собственные анонимные источники.