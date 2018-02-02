Рустэм Хамитов о ящуре в Башкирии: Мы найдем виноватых

Глава республики побывал с рабочим визитом в Туймазинском районе.

На вопрос журналистов о том, оправился ли район после трагедии, случившейся в октябре прошлого года, когда сразу несколько районов, включая и Туймазинский, были введены в карантин. Рустэм Хамитов в очередной раз подчеркнул, что власти республики делают все для того, чтобы больше подобного ЧП не произошло и пообещали найти виноватых — ведь республика понесла ущерб более чем на 40 млн рублей.

- Пришла новая партия результатов анализов на ящур. Выборочно, примерно у каждой пятой коровы взяли анализы, которые на сегодняшний день показали стопроцентное отсутствие ящура. Для нас это, конечно, хорошая новость и, надеюсь, хороший результат на будущее.

То, что произошло, – вина и тех, кто бесконтрольно завозит скотину на территорию республики, и, конечно, ветеринарной службы, и всех тех, кто должен был обеспечить необходимый контроль. Мы сейчас наводим порядок в этой части. Работа идёт системная. Вынуждены были поменять руководителей республиканской ветеринарной службы.

В целом жители Туймазинского района нас поддержали. Было нелегко расставаться со своими родными коровами, но пришлось это сделать. Хорошо, что мы всё-таки с минимальными потерями вышли из этой истории.

Следствие будет продолжаться. Мы будем настаивать на том, чтобы нашли виновных, и они получили соответствующее наказание. Потому что республика понесла достаточно большие расходы – около 40 млн рублей. Это немало. И производители мяса в окрýге тоже пострадали, были убытки. Так что эта история научила многому и властные структуры, и население, - заявил глава региона.

Отметим, что в рамках своей рабочей поездки глава Башкирии посетил инфраструктурные, производственные, социальные, спортивные объекты, обсудил перспективы реализации инвестпроектов.

Напомним, 16 октября прошлого года стало известно о вспышке ящура в Туймазинском районе, а 14 октября – в Буздякском. Очагом инфицирования стала ферма «Кидаш» села Копей-Кубокова в Буздякском районе. Здесь у 6 голов крупного рогатого скота обнаружили вирус.