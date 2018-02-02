Парламент Башкирии хочет обязать замов госучреждений отчитываться о доходах

В России в скором времени, возможно, отчитываться о своих доходах будут не только руководители государственных и муниципальных учреждений, но и их замы. Депутаты Госсобрания Башкирии намерены обратиться в Госдуму с проектами ФЗ «О внесении изменений в статью 8 ФЗ «О противодействии коррупции» и «О внесении изменений в статью 43 трудового кодекса РФ в целях противодействия коррупции». Если в Госдуме утвердят эти законопроекты, то с 1 января следующего года заместители руководителей ГУПов и МУПов будут ежегодно предоставлять данные о своих доходах, расходах, обязательствах имущественного характера и такие же данные на супругов и несовершеннолетних детей.