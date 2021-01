Власти Башкирии утвердили план по борьбе с «группами смерти» и движением АУЕ

Об этом следует из распоряжения главы Башкирии «Об утверждении Комплексного плана действий по обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан на 2021 год», опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2021 году власти Башкирии совместно с правоохранительными органами продолжат борьбу с «группами смерти» в Интернете, с лицами, пропагандирующими экстремизм в молодёжной среде, а также борьбу со «скулшутингом» и запрещенным в России движением «АУЕ». Об этом указано в комплексном плане действий по обеспечению правопорядка в республике на 2021 год, утверждённом главой республики Радием Хабировым. Согласно опубликованному документу, ответственными за подготовку мер противодействия выступают Минобр республики, Минспорта, Агентство печати РБ, а также МВД, ФСБ, прокуратура и следственный комитет (по согласованию). Так, Минобр республик будет тестировать школьников на выявление наиболее уязвимых к воздействию идеологии терроризма и экстремизма, а также определять подростков с интернет-зависимостью, суицидальными мыслями, тревожностью, неуверенностью в себе, а также подростков с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года в республике были выявлены подростки, интересовавшиеся "скулшутингом", – течение, которое пропагандирует и оправдывает насилие и стрельбу в школах. Кроме того, мониторинг выявил и группы в соцсетях, в которых были призывы к запрещенной в стране деятельности АУЕ и самоубийству.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter