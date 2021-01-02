Власти Башкирии утвердили план по борьбе с «группами смерти» и движением АУЕ

В 2021 году власти Башкирии совместно с правоохранительными органами продолжат борьбу с «группами смерти» в Интернете, с лицами, пропагандирующими экстремизм в молодёжной среде, а также борьбу со «скулшутингом» и запрещенным в России движением «АУЕ». Об этом указано в комплексном плане действий по обеспечению правопорядка в республике на 2021 год, утверждённом главой республики Радием Хабировым.