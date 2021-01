Об этом сообщает мэрия города.

В Уфе 4 января с 13 до 21 часов перекроют участок дороги на улице Набережной от дома №230 до съезда к нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» (бывший парк «Ватан»). По данным мэрии города, ограничение движения связано с проведением новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA», в рамках которого пройдет Всероссийский парад конно-санных экипажей. Администрация Уфы просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут своего движения.

