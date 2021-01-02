«Россети» устраняют последствия непогоды в Псковской области

«Россети» устраняют последствия непогоды в Псковской области

Вчера, 19:05ОбществоPhoto: pxhere.com
В Псковской области специалисты группы «Россети» перевели работу в круглосуточный режим. Из-за снегопада и ледяного дождя, продолжающегося в регионе уже больше недели, энергетики работают в особом режиме.

Столбик термометра колеблется на нулевой отметке, провоцируя появление льда и налипшего снега на линиях электропередачи. Для стабилизации работы в зоне аномальных погодных условий холдинг уже направил более 100 аварийно-ремонтных бригад и более 500 специалистов. Также в зоне задействовано почти 150 единиц техники, сообщают “Новые известия”.

Специалисты вынуждены разгребать снежные заносы и поваленные деревья, чтобы добраться до мест аварий в труднодоступных районах Псковской области. В планах энергетиков ввести еще более 20 передвижных дизель-генераторных установок. Их суммарная мощность будет равна 2,1 МВт. Сейчас для усиления бригад в район бедствия направлено еще 20 подразделений холдинга из других областей.

О неполадках энергоснабжения жители круглосуточно могут сообщить по номеру

8-800-220-0-220 или написать на светлаястрана.рф.

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