Глава Башкирии рассказал о том, как проводит новогодние праздники

2 января на странице Радия Хабирова в соцсетях появилась фотография спящей Каринэ Хабировой. Напомним, чета ожидает скорое пополнение в семействе. Photo: vk.com/radiyhabirov Фотография сопровождается подписью: «...всей семьёй ходим на цыпочках, мама уснула)) Всем семьям мира и добра!». К слову, на пресс-конференции глава Башкирии не стал называть пол будущего ребенка и его имя.

