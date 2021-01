Информация появилась в официальном канале оперативного штаба Республики Башкортостан

По данным оперштаба Башкирии, 169 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в республике. Общее число инфицированных в республике составляет 19403 человека. Всего от коронавируса вылечились 15156 человек, в том числе трое выздоровели за минувшие сутки. Продолжают бороться с инфекцией 4102 человека, что на 122 пациента больше, чем сутки ранее.

