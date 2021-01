По данным Госкомюстиции Башкирии, за январь-ноябрь 2020 года в республике родились 37 800 детей: 19 573 мальчика и 18 227 девочек.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Артём, Тимур, Айдар, Кирилл, Амир, Алмаз, Данил, Роман, Егор, Александр, Дамир, Матвей, Максим, Эмиль, Артур, Карим, Дмитрий, Илья, Никита, Арслан, Иван, Даниил, Ярослав, Богдан, сообщает UfacityNews.ru. Любимыми девчачьими именами оказались Аделина, Александра, Виктория, Валерия, Дарина, Ева, Карина, Милана, Амелия, Айлина, Кира, Айзиля, Мария, Варвара, Агата, Азалия.

