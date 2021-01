По данным ПФР республики, на пенсионное обеспечение жителей Башкирии в 2021 году направлено 230 млрд рублей.

В администрации Уфы сообщили, что в новогодние праздники и в выходные в январе 2021 года доставка пенсий в Башкирии почтальонами начнется с 3 января в установленном порядке. Отмечается, что даты выплаты пенсий в январе указаны в квитанциях к поручению декабрьской пенсии. С 11 января 2021 года пенсии будут доставляться по обычному графику. Выплата пенсий в банках осуществляется без изменений, в сроки, установленные договорами, начиная с 12 января 2021 года.

