Об этом Радий Хабиров написал на своей странице в соцсетях.

Как сообщил глава республики Радий Хабиров, в новогоднюю ночь 15 жительниц Башкирии стали мамами. Всего в ночь на 1 января родились 15 младенцев - шесть мальчиков и девять девочек. По словам главы Башкирии, первой в республике в новом 2021 году появилась на свет девочка весом 3500 граммов и ростом 52 см. Девочка родилась в перинатальном центре, ее мама приехала из села Нижегородка Уфимского района. - Пусть эти детки и все дети нашей республики будут счастливы и здоровы!, - пожелал Хабиров.

