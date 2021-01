Адвокат экс-дознавательницы из Уфы раскрыла неизвестные детали дела об изнасиловании

Ирина Валиева заявила о взятке, которую пытались дать за отказ от дела, а также о травле своей подзащитной и о том, как складывается жизнь 23-летней экс-дознавательницы после случившегося.

Ирина Валиева, адвокат экс-дознавательницы из Уфы Гульназ Фатхлисламовой, обвинившей в групповом изнасиловании троих высокопоставленных сотрудников МВД, дала интервью изданию «Московский Комсомолец». Так, в ходе разговора с журналистом издания Валиева призналась, что после произошедшего «у семьи Гульназ вся жизнь перевернулась». В частности, по словам адвоката, «девочка не сломалась только потому, что она сильная, а «ее мама после случившегося стала заикаться». Сама Гульназ, по мнению Валиевой, подверглась травле со стороны СМИ. — После случившегося Гульназ лежала в больнице, с ней работали психологи в госпитале МВД. Ее мама тоже тогда попала в клинику, — рассказала адвокат изданию «Московский Комсомолец». Ирина Валиева также призналась, что допросы Гульназ стали для нее настоящим испытанием как для человека, матери и бабушки. — Помню за пять суток до ареста обвиняемых я целыми днями слушала тяжелейшие многочасовые допросы Гульназ. У меня сердце разрывалось от ее воспоминаний. Я не выдержала, попала в больницу. <…> Нормальный человек не может спокойно переварить такую информацию и лечь спать. Даже я, с огромным жизненным и профессиональным опытом, стажем работы, подкосилась. <…> Первый раз я услышала весь ужас, когда она давала показания следователю. Даже мне стало плохо после ее рассказа, что говорить о Гульназ, которой приходилось снова и снова озвучивать подробности того вечера: несколько раз на очной ставке, на следственном эксперименте, в суде. Я тоже мама и бабушка. Каждый раз, когда слушала ее, у меня щемило сердце.рассказала Ирина Валиева Кроме этого, адвокат экс-дознавательницы заявила, что другой адвокат предлагал ей крупную сумму денег для того, чтобы изменить показания Гульназ и заявить, что произошедшее не было изнасилованием, а случилось по обоюдному согласию. — Мне предлагали деньги, чтобы я отказалась защищать Гульназ. <…> Сначала пять миллионов, потом дошли до двадцати. Об этом со мной заговорил мой хороший знакомый, полковник, тоже адвокат, с которым я 30 лет знакома, мы дарили друг другу подарки на праздники. Он позвонил, сказал — вот тебе пять миллионов. Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя — этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай десять». призналась адвокат. Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов: «Сейчас нет всей налички, через пятнадцать минут привезут». Я не стала ругаться, ответила, что не предаю ни своих, ни чужих детей. А Гульназ для меня как дочь. <…> Я не имела право предложить ей забрать деньги и спокойно спать, потому что поломала бы ее жизнь в будущем. А сейчас есть шанс, что у нее будет семья, дети. Все потихоньку, но налаживается, хотя и очень медленно. После отказа от взятки, со слов Валиевой, началась настоящая война. По ее словам, адвокаты отправились в РОВД собирать компромат на Гульназ. Также из интервью Ирины Валиевой выяснилось, что проходившая по делу свидетелем майор Татьяна переехала из Уфы, так как «с такой славой оставаться в городе невозможно. Да и на работу сложно устроиться. У Татьяны семья, надо на что-то содержать ребенка». Сама же Гульназ остается в Уфе, «скрываться ей не от кого, ничего плохого она не сделала». Как заверила Валиева, Гульназ «собирается до конца отстаивать правду, как бы тяжело ни было».

