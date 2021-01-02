Адвокат экс-дознавательницы из Уфы раскрыла неизвестные детали дела об изнасиловании

Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов: «Сейчас нет всей налички, через пятнадцать минут привезут». Я не стала ругаться, ответила, что не предаю ни своих, ни чужих детей. А Гульназ для меня как дочь. <…> Я не имела право предложить ей забрать деньги и спокойно спать, потому что поломала бы ее жизнь в будущем. А сейчас есть шанс, что у нее будет семья, дети. Все потихоньку, но налаживается, хотя и очень медленно.