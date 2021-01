«Сухой закон» будет действовать согласно республиканскому закону о запрете на торговлю спиртным, принятому в конце 2019 года.

В воскресенье, 3 января, в республике будет действовать полный запрет на торговлю спиртным. С 4 по 6 января продажа алкоголя будет разрешена с 10 до 14 часов. Предусмотренные законом ограничения не коснутся розничной продажи алкоголя в кафе и ресторанах. Напомним, что «сухой закон» в Башкирии действует также в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев.

