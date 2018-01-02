В Уфе злоумышленник заговаривает пенсионеров и похищает их деньги
Сегодня, 13:04ОбществоРустэм БашкирцевФото: misanec.ru
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В Уфе полиция разыскивает злоумышленника, который похищает деньги у пенсионеров. Он делает это незаметно в ходе беседы и представляется работником ЖЭУ.
Вчера в полицию позвонила 85-летняя пенсионерка, проживающей на проспекте Октября. Она рассказала, что к ней пришел неизвестный мужчина, кторый представился работником ЖЭУ. Он сообщил, что необходимо произвести перерасчет начислений за квартплату. В ходе беседы женщина не заметила, как в руках незнакомца оказались принадлежащие ей 2,5 тысячи рублей. Пенсионерка хватилась денег, когда «работник ЖЭУ» уже ушел. По аналогичной схеме лишилась сбережений 86-летняя жительница соседнего дома, у нее пропала аналогичная сумма.
- Сейчас полиция ведет поиск злоумышленника и предупреждает, что не стоит открывать дверь незнакомым людям, передавать им деньги, - говорится в сообщении МВД Башкирии. - Напомните об этом своим пожилым близким.
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