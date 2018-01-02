Уфа опустилась на 18 место в рейтинге городов России "Национальный выбор"

Уфа потеряла семь позиций в рейтинге "Город России. Национальный выбор-2017". По итогам голосования главный город Башкирии опустился с 11-го на 18-ое место.

Первое место в рейтинге заняла Пенза. На втором и третьем - Владикавказ и Владивосток соответственно.

Из соседей Башкирии и Уфы выше в рейтинге поднялась только Казань, занявшая 14-ое место.

Примечательно, что Москва в рейтинге лишь на 75-о месте.