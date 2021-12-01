В Уфе поменяли маршруты №272 и №298

В администрации сообщили, что общественный транспорт частников меняют на машины транспортного управления. Маршруты 272 и 298 были заменены на аналогичные 290 и 226.

В городе продолжается конфликт между транспортным управлением администрации и частным перевозчиком Искалиным. Еще осенью у частника отобрали несколько маршрутов, среди которых были популярные 272 и 298. Вчера, 30 ноября мэрия сообщила о том, что жители могут пользоваться альтернативными 290 и 226 маршрутами, которые дублируют отмененные. В ведомстве сообщили, что в сфере транспорта Уфы проходят мероприятия, в ходе которых заменяют старые автобусы на более комфортабельные. Чиновники также отмечают, что не все частные перевозчики работают по правилам, именно поэтому приходится мониторить загруженность автобусов. В случаях, когда ситуация ухудшается, на место выезжает дополнительный транспорт. Ранее перевозчик Искалин заявлял, что ему задерживают выдачу маршрутной карты в транспортном управлении Уфы и таким образом вынуждают прервать работу. Позже стало известно, количество автобусов по маршруту № 272 было сокращено с 40 до 5 единиц. В связи с этим было увеличено число автобусов № 290, который совершает путь в аналогичном направлении.

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