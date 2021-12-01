В мэрии Уфы сообщили о замене ПАЗиков и посетовали на отсутствие диалога с частниками

30 ноября о осознанной замене старых автобусов на более комфортабельные, а также о неготовности частников работать по правилам сообщили на сайте уфимской мэрии.

30 ноября на сайте уфимской мэрии был опубликован материал о том, что на текущей неделе с 29 ноября по 5 декабря пассажирский транспорт города ждет комплекс мероприятий, направленный на замену имеющихся автобусов на более комфортабельные, отдельно в сообщении подчеркнули, что делается это и для того, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд любым удобным способом, непрозрачно намекая на нелюбовь частных перевозчиков к отключению терминалов и отказе принимать транспортную карту АЛГА. 27 ноября стало известно о том, что ИП Искалин, еще один крупный частный перевозчик Уфы, убрал автобусы по маршруту №272 после конфликта с мэрией Уфы. С популярного автобусного маршрута № 272, следовавшего от Телецентра до ДОКа, пропали почти все частные автобусы. На недовольство пассажиров популярного и необходимого маршрута, которые были шокированы его отменой в мэрии тоже дали ответ, предложив маршрут-дубль, № 290 «Уфимский ДОК – ДК УМПО – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский», который по мнению мэрии практически совпадает на всем своем протяжении со схемой движения маршрута № 272 «Уфимский ДОК – Телецентр», а схема движения маршрута № 226 «Уфимский ДОК – Семейный торговый центр «Мега-Уфа» дублирует маршрут № 298 «Уфимский ДОК – Семейный торговый центр «Мега-Уфа». Однако судя по комментариям в соцсетях гражданам такая замена не пришлась по душе. По словам директора компании Виктора Искалина, чтобы улучшить обслуживание пассажиров, он намеревался перейти с автобусов малого класса на средний класс. Были поданы в мэрию соответствующие заявления с просьбой выдать карты среднего класса, однако этого до сих пор не произошло. По этой причине автобусы среднего класса были выведены с маршрутов, остались только машины малого класса. Сразу отметим, что один из основных частных перевозчиков Уфы ИП Батыров еще 11 ноября заявил, что власти попросили его убрать все «ПАЗики» в Уфе до 29 ноября. В свою очередь отметим, что ПАЗики на улицах Уфы все еще существуют. Как обещает мэрия вопрос решится на этой неделе. В мэрии сообщили и о том, что чиновники ежедневно осуществляют мониторинг загруженности автобусов, особенно в «часы пик». Мало того, по заявлению мэрии в случаях, когда ситуация на каких-то маршрутах ухудшается, «практически сразу выезжают дополнительные автобусы». также вчера, 30 ноября мэр Уфы Сергей Греков призвал пассажиров автобусов давать обратную связь по качеству услуг, которые предоставляют «Башавтотранс» и частные перевозчики. В комментариях к призыву мэра была получена фееричная обратная связь, основным посылом сообщений было приглашение городских чиновников самостоятельно осуществить поездку на любом из маршрутов в час-пик, а не просить писать жалобы, на которые граждане привыкли получать ответы о том, что ситуация под контролем и регулярно мониторится.

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