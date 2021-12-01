В Башкирии в БашРТС сообщили о снижении оплаты за отопление на 4%

В Башкирии в БашРТС сообщили о снижении оплаты за отопление на 4%
В Башкирии в БашРТС сообщили о снижении оплаты за отопление на 4%
Сегодня, 12:21ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Цена будет ниже по сравнению с ноябрем прошлого года, так как температура воздуха в 2021 году оказалась выше.

По сравнению с прошлым годом цена станет ниже на 4%. В компании это объяснили тем, что в этом году ноябрь выдался теплее. Также в БашРТС отметили, что это касается только домов с общедомовым прибором учета тепла.

Между тем «Тепловая инспекция» контролирует устранение замечаний управляющими компаниями в тепловых узлах жилых многоквартирных домов. Специалисты рекомендуют жителям проявлять инициативу в вопросах проведения ремонтных работ, содержания имущества дома, остекления в подъезде, утепления общих помещений и внедрения погодозависимой техники для того, чтобы регулировать подачи тепла.

Компания ООО «БашРТС» неоднократно подвергалась критике со стороны жителей Башкирии, которые уверены в том, что организация придумывает все новые причины для того, чтобы постоянно повышать цены на тепло. Ресурсники наоборот считают цены оправданными и рекомендуют устанавливать в дома современные приборы учета подачи тепла.

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