В Башкирии на газификацию жилья льготникам с 2020 года направили полмиллиарда рублей

30 ноября в правительстве Башкирии отчитались о средствах, направленных на проведение газа к домам льготных категорий граждан с 2020 года и по сей день, о чем сообщила пресс-служба правительства.

30 ноября на сайте правительства появилось сообщение, из которого следует, что в Башкирии активно продолжается выдача и оплата сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, к которым относятся участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов и многодетные семьи. Так, начиная с 2020 года и за прошедший период 2021 года управление по реализации жилищных программ Башкирии выдало льготникам свыше шести тысяч сертификатов общей стоимостью 485 миллионов рублей – такую информацию предоставил Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии. Выдача сертификатов и денег проводится в рамках Указа главы Башкирии от 9 сентября 2019 года № УГ-258 «Об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации жилых помещений на территории Республики Башкортостан». Родин дополнительно сообщил, что на сегодняшний день уже утвержден республиканский список получателей сертификатов, которые подавали заявки в ноябре 2021 года, так 215 сертификатов стоимостью более 15 миллионов рублей уже поступили в Республиканский центр соцподдержки населения. На сайте правительства напомнили, что выдача и финансирование сертификатов на проведение газа к частным домам проходит в 2020 года, а номинал сертификата представлен в двух вариантах, 60 и 100 тысяч рублей. С 2020 года жители Башкирии, принадлежащие к льготным категориям получили возможность взамен земельным участкам получить денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Более года назад Mkset сообщал, что во многих районах Башкирии многодетные семьи получили заветные сотки в поле без каких-либо коммуникаций. Из-за сложившейся ситуации многие семьи не могли воспользоваться щедрым подарком от государства, и оставались жить в съемных квартирах и в надеждах на то, что власти проведут обещанные электричество, газ, водопровод, канализацию и дороги. Как можно отметить сертификаты в Башкирии пока что выдаются только на подведение к участкам газа, информации о финансировании или же подведении иных коммуникаций к участкам льготников не поступало.

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