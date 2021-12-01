Между Уфой и Нижним Новгородом восстановили прямые авиарейсы, прерванные в 2020 году

Между Уфой и Нижним Новгородом восстановили прямые авиарейсы, прерванные в 2020 году
Между Уфой и Нижним Новгородом восстановили прямые авиарейсы, прерванные в 2020 году
Сегодня, 10:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
29 ноября о возобновлении прямых рейсов между крупнейшими городами ПФО сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

С 29 ноября из Уфы до Нижнего Новгорода и обратно можно будет добраться прямым рейсом, время в полете составит около полутора часов. Полеты будут осуществляться дважды в неделю, в первый рабочий день недели – понедельник, или же в начале уик-энда – в субботу. Эти регулярные рейсы будет осуществлять авиакомпания Pegas Fly на самолете Embraer ERJ-190, вмещающем до 110 пассажиров.

Отметим, что ранее между Уфой и Нижним Новгородом было прямое авиасообщение, однако по ряду причин оно было прервано в 2020 году.

Напомним, также из Уфы был запущен новый рейс авиакомпании Red Wings до Челябинска, прямым рейсом добраться до сердца Урала можно будет добраться всего за 70 минут.

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