ВКонтакте и Юла запустили в соцсети сервис частных объявлений

ВКонтакте появился раздел «Объявления».

Классифайд предоставляет покупателям доступ к единому каталогу предложений от пользователей ВКонтакте и сервиса Юла. Продавцы могут размещать товары сразу на обеих площадках, получая доступ к максимально широкой аудитории. Такая интеграция также позволяет продавцу и клиенту переписываться там, где удобно каждому: даже если один из них пишет с Юлы, а другой — из ВКонтакте. Объявления, опубликованные на Юле или в разделе «Объявления» ВКонтакте, одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить своё предложение в релевантных сообществах в VK, которые включили опцию «Объявления» в настройках, — например, чтобы рассказать о товаре людям из конкретного города или с конкретными интересами. Раздел «Объявления» уже настроили 4000 сообществ с суммарной аудиторией 26 миллионов пользователей. Для администраторов сообществ нововведение станет простым способом регулярно получать готовый контент: объявления выглядят как предложенные пользователями записи, к которым прикреплена карточка с информацией о товаре. Администратор может и отказать в размещении, выбирая только интересные для подписчиков материалы. Таким образом, благодаря регулярным качественным публикациям сообщество будет привлекать новую аудиторию. В карточках объявлений пользователи увидят основные сведения: описание, цену, как далеко находится товар. Также будет указано, как можно связаться с продавцом: в чате, через звонок или любым из этих способов. Уже сейчас раздел «Объявления» доступен в мобильном приложении VK во вкладке «Сервисы». Вскоре он появится и в десктопной версии ВКонтакте. Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте: «Частные объявления — огромный рынок как в России, так и во всём мире. Совместно с Юлой мы представляем проект, который будет полезен для продавцов, покупателей и администраторов сообществ. Теперь за пару нажатий можно разместить объявление сразу на двух платформах, это позволит охватить широкую аудиторию и быстрее найти покупателей. Пользователи смогут изучить гораздо больше предложений на привычной площадке. А администраторам сообществ новая функция обеспечит приток аудитории и упростит ведение страницы. Мы планируем и дальше развивать это направление, предоставляя всё больше возможностей для комфортного шопинга и эффективных продаж». Юрий Новиков, CEO Юлы: «Совместный со ВКонтакте проект открывает новые возможности для роста аудитории и товарной базы как Юлы, так и ВКонтакте. И в то же время это логичное продолжение нашей стратегии по развитию направления classified в рамках Mail.ru Group, включая интеграцию в крупнейшую социальную сеть и развитие социальных механик внутри сервиса. За счёт того, что „Объявления“ ВКонтакте реализованы на базе технологий экосистемы Группы, мы можем предложить пользователям бесшовный опыт по взаимодействию между Юлой и ВКонтакте».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter