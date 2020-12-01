ВКонтакте и Юла запустили в соцсети сервис частных объявлений

«Частные объявления — огромный рынок как в России, так и во всём мире. Совместно с Юлой мы представляем проект, который будет полезен для продавцов, покупателей и администраторов сообществ. Теперь за пару нажатий можно разместить объявление сразу на двух платформах, это позволит охватить широкую аудиторию и быстрее найти покупателей. Пользователи смогут изучить гораздо больше предложений на привычной площадке. А администраторам сообществ новая функция обеспечит приток аудитории и упростит ведение страницы. Мы планируем и дальше развивать это направление, предоставляя всё больше возможностей для комфортного шопинга и эффективных продаж».