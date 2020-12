Сегодня стартовала акция «Такси. Забота» для врачей, работающих в ковид-центре в Зубово. На личном транспорте до работы из довезли депутаты Госсобрания Башкирии, предприниматели и партийцы, передает канал «БСТ».

Акцию решили реализовать после обращений врачей, не имеющих личный автотранспорт, а добираться до ковид-госпиталя за город достаточно долго, а иногда и дорого. Сегодня медикам помогли депутаты Курултая, предприниматели «Опоры России» и сотрудники исполкома партии «Единая Россия». На своих автомобилях они довезли медиков до ковид-госпиталя в Зубово. В настоящее время ведутся переговоры с другими крупными перевозчиками, чтобы охватить как можно больше сотрудников медцентра.

