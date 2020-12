В России выросли в цене услуги пластических хирургов

Главный внештатный эксперт Министерства здравоохранения Российской Федерации, пластический хирург и доктор медицинских наук Наталья Мантурова рассказала о росте цен на пластические операции.

Произошло так из-за увеличения стоимости расходных материалов. Об этом информирует NEWS.ru. Материалы дорожают на фоне изменения курса валют. Цены на расходные материалы увеличились на 30-50%. Импортная продукция поднялась в стоимости больше, чем отечественные аналоги. По словам Натальи Мантуровой, рост цен на расходные материалы ни мог не вызвать удорожания пластических операций. Ведь себестоимость последних выросла. С учетом лишь расходных материалов, цены на операции ключевых направлений, таких как блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting, выросли в целом на 14%. Это намного меньше повышения стоимости самих расходных материалов.

