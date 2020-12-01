В России выросли в цене услуги пластических хирургов

В России выросли в цене услуги пластических хирургов

Вчера, 20:23ОбществоPhoto: pikist.com
Главный внештатный эксперт Министерства здравоохранения Российской Федерации, пластический хирург и доктор медицинских наук Наталья Мантурова рассказала о росте цен на пластические операции.

Произошло так из-за увеличения стоимости расходных материалов. Об этом информирует NEWS.ru.

Материалы дорожают на фоне изменения курса валют. Цены на расходные материалы увеличились на 30-50%. Импортная продукция поднялась в стоимости больше, чем отечественные аналоги.

По словам Натальи Мантуровой, рост цен на расходные материалы ни мог не вызвать удорожания пластических операций. Ведь себестоимость последних выросла. С учетом лишь расходных материалов, цены на операции ключевых направлений, таких как блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting, выросли в целом на 14%. Это намного меньше повышения стоимости самих расходных материалов.

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