В России выросли в цене услуги пластических хирургов

По словам Натальи Мантуровой, рост цен на расходные материалы ни мог не вызвать удорожания пластических операций. Ведь себестоимость последних выросла. С учетом лишь расходных материалов, цены на операции ключевых направлений, таких как блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting, выросли в целом на 14%. Это намного меньше повышения стоимости самих расходных материалов.