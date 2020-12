По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на 28 ноября в регионе сделали один миллион 21 тысячу тестов на COVID-19.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на ведомство, только в течение последней недели их делали в среднем по 6,9 тысяч в день. В управлении Роспотребнадзора считают, что в крае хватает тест-систем. Исследования доступны всему населению региона. В течение последних суток коронавирус подтвердился у 299 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 382.

