Росздравнадзор в Новосибирске инициировал проверку сообщения о работе медорганизаций, отказавших в медицинской помощи больному коронавирусом и туберкулезом.

Сейчас проводится проверка двух медицинских организаций, которые якобы оставили больного COVID-19 и туберкулезом без надлежащей медицинской помощи. Как сообщает RT, информация об инциденте появилась на канале “НСК 49”, который транслирует новости Новосибирска. В новостном сюжете рассказывается о жителе Новосибирска, больном коронавирусной инфекцией и открытой формой туберкулеза, которого высадили из кареты скорой помощи из-за отсутствия свободных коек в больнице.

