В Башкирии снизилась величина прожиточного минимума

В Башкирии снизилась величина прожиточного минимума

Вчера, 20:05ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Правительство башкирии установило среднемесячную величину прожиточного минимума в третьем квартале этого года.

Согласно документу, показатель за месяц составил 9 908 рублей. Для сравнения, в прошлом квартале прожиточный минимум установлен в размере 10 015 рублей, что на 107 рублей больше.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 644 рубля для трудоспособного населения, 8 059 рублей — для пенсионеров и 9 925 рублей — для детей.

Показатель определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в Башкирии и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

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