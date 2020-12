В Башкирии снизилась величина прожиточного минимума

Правительство башкирии установило среднемесячную величину прожиточного минимума в третьем квартале этого года.

Согласно документу, показатель за месяц составил 9 908 рублей. Для сравнения, в прошлом квартале прожиточный минимум установлен в размере 10 015 рублей, что на 107 рублей больше. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 644 рубля для трудоспособного населения, 8 059 рублей — для пенсионеров и 9 925 рублей — для детей. Показатель определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в Башкирии и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

