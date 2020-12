Умерла наследница Сосланбека Тавасиева

Скончалась вдова сына скульптора Сосланбека Тавасиева, который создал памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Она была хранительницей культурного наследия художника.

По данным музея-заповедника «Абрамцево», Татьяна Тавасиева умерла 27 ноября, на следующий день после открытия уфимской выставки своего именитого свёкра. «Памятник Салавату Юлаеву был делом жизни». Как создавался главный символ Башкирии В тот день она сообщила журналисту Mkset, что заразилась коронавирусом и очень плохо себя чувствует. В момент разговора, по словам женщины, она находилась в больнице. — Я очень плохо себя чувствую, у меня всё плохо,сказала Тавасиева. Как заявили в музее, без Татьяны Тавасиевой абрамцевский посёлок осиротел. — Будучи художником, Татьяна Тавасиева могла отделять «зёрна от плевел» и беззаветно служить своей семье,рассказали сотрудники музея.

