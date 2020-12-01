Умерла наследница Сосланбека Тавасиева

По данным музея-заповедника «Абрамцево», Татьяна Тавасиева умерла 27 ноября, на следующий день после открытия уфимской выставки своего именитого свёкра.
В тот день она сообщила журналисту Mkset, что заразилась коронавирусом и очень плохо себя чувствует. В момент разговора, по словам женщины, она находилась в больнице.
— Я очень плохо себя чувствую, у меня всё плохо,сказала Тавасиева.
Как заявили в музее, без Татьяны Тавасиевой абрамцевский посёлок осиротел.
— Будучи художником, Татьяна Тавасиева могла отделять «зёрна от плевел» и беззаветно служить своей семье,рассказали сотрудники музея.