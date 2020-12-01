Умерла наследница Сосланбека Тавасиева

Умерла наследница Сосланбека Тавасиева

Вчера, 22:05ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: VK Татьяны Тавасиевой
Скончалась вдова сына скульптора Сосланбека Тавасиева, который создал памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Она была хранительницей культурного наследия художника.

По данным музея-заповедника «Абрамцево», Татьяна Тавасиева умерла 27 ноября, на следующий день после открытия уфимской выставки своего именитого свёкра.

В тот день она сообщила журналисту Mkset, что заразилась коронавирусом и очень плохо себя чувствует. В момент разговора, по словам женщины, она находилась в больнице.

— Я очень плохо себя чувствую, у меня всё плохо,сказала Тавасиева.

Как заявили в музее, без Татьяны Тавасиевой абрамцевский посёлок осиротел.

— Будучи художником, Татьяна Тавасиева могла отделять «зёрна от плевел» и беззаветно служить своей семье,рассказали сотрудники музея.

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