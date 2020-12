В первые три дня декабря в Башкирии будет без существенных осадков, однако ожидается похолодание.

Сегодня днём столбик термометра опустится до -8...-13 градусов. Существенных осадков, по данным Башгидрометцентра, не ожидается. 2 декабря ночью температура воздуха составит -15...-20 градусов, местами опустится до -22...-27 градусов. Днём ожидается -10...-15 градусов. Осадков не прогнозируется. В четверг, 3 декабря, ночью похолодает до -17...-22 градусов, а в некоторых частях республики до -23...-28 градусов. Днём столбик термометра покажет -10...-15 градусов. Осадки также не ожидаются.

