Сбербанк предложил оцифровать безналичные рубли

В прошлом месяце Банк России сообщил, что анализирует возможности выпуска цифрового рубля. Также было отмечено, что необходимо детально проработать данный вопрос для того, чтобы подготовиться к выпуску цифрового рубля. когда это станет необходимым. Не так давно Центробанк заявил, что многие участники финансового рынка положительно отреагировали на идею создания цифровой национальной валюты. Регулятор даже допустил возможность использовать ее и на международном уровне при условии, что и другие страны переведут в цифру свои деньги.