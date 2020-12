Сбербанк предложил оцифровать безналичные рубли

Сбербанк выступил с предложением сделать все безналичные рубли цифровыми. Также банк предлагает распространить преимущества цифровых рублей, а именно автоматизацию контроля их целевого расходования, на все безналичные деньги.

Цифровой рубль — это по сути те же безналичные деньги, но только учитываются они с помощью токенов. У каждого рубля есть свой уникальный номер, что дает возможность его отследить. Кроме того, рубль можно программировать, проводить платежи по условиям смарт-контрактов, пишет ria.ru. Банк России уже отмечал, что цифровой рубль поможет автоматизации расчетов контроля целевого расходования средств. Сбербанк же предлагает расширить данное свойство на все безналичные деньги. «Мы выступаем с предложением дать возможность токенизации всех безналичных рублей по единым правилам, которые установит Центробанк. Коммерческие банки не занимаются выпуском собственной валюты, только учитывают свои безналичные деньги иначе, с помощью уникальных токенов. За Центробанком же останется роль регулятора обращения токенов. Государство получит инструменты контроля, каких не было ранее, а благодаря бизнесу и финансовым технологиям появятся новые продукты на базе смарт-контрактов», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В прошлом месяце Банк России сообщил, что анализирует возможности выпуска цифрового рубля. Также было отмечено, что необходимо детально проработать данный вопрос для того, чтобы подготовиться к выпуску цифрового рубля. когда это станет необходимым. Не так давно Центробанк заявил, что многие участники финансового рынка положительно отреагировали на идею создания цифровой национальной валюты. Регулятор даже допустил возможность использовать ее и на международном уровне при условии, что и другие страны переведут в цифру свои деньги.

