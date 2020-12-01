С 23 по 29 ноября в Пермском крае выздоровело 1678 пациентов с COVID-19

С 23 по 29 ноября в Пермском крае выздоровело 1678 пациентов с COVID-19

1 декабря , 10:12ОбществоPhoto: pixabay.com
В течение последней осенней недели, с 23 по 29 ноября в Пермском крае от COVID-19 избавилось еще 1678 жителей.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, на утро 30 ноября из медицинских учреждений региона выписались еще 216 пациентов, которые лечились от коронавируса. Таким образом общее число жителей Пермского края, которым удалось справиться с опасной инфекцией, достигло 14 тысяч 360 человек.

На данный момент специалисты наблюдают еще 4632 жителей региона. Из них менее половины — 2064 — лечатся в стационарах. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 145 человек.

На утро понедельника, 30 ноября, общее количество выявленных в регионе случаев COVID-19 достигло 20 тысяч 382 человек. С начала пандемии в Пермском крае коронавирус стал причиной смерти 962 человек.

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