С 23 по 29 ноября в Пермском крае выздоровело 1678 пациентов с COVID-19

Как сообщает properm.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, на утро 30 ноября из медицинских учреждений региона выписались еще 216 пациентов, которые лечились от коронавируса. Таким образом общее число жителей Пермского края, которым удалось справиться с опасной инфекцией, достигло 14 тысяч 360 человек.