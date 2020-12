Прокуратура Башкирии проведет проверку в уфимской школе №105. Как стало известно из сообщений в СМИ, отца первоклассницы затравили в родительском чате за отказ сдавать деньги на нужды класса и школы.

По предварительным данным, конфликт произошел в октябре-ноябре 2020 года. Председатель родительского комитета потребовала родителей сдать определённую сумму денег на покупку проектора. Однако один из родителей отказался платить деньги, так как по закону поборы в школах запрещены. После этого на него ополчились родители других детей. Прокуратура проверит соблюдение в школе требований законодательства об образовании и даст оценку произошедшему.

