Прокуратура Башкирии проверила «заложников» ЖК «Родина» после публикации Mkset

Сегодня к нам и прокуратура приехала, и Халилов (первый заместитель главы администрации Абзелиловского района — прим.ред.). Оказывается, они были не в курсе, а сегодня впервые увидели, как всё на самом деле. Теперь все дружно разбираются, сообщила Олеся.