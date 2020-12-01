Прокуратура Башкирии проверила «заложников» ЖК «Родина» после публикации Mkset

Прокуратура Башкирии проверила «заложников» ЖК «Родина» после публикации Mkset

Вчера, 15:12ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Прокуратура Башкирии организовала проверку после публикации Mkset «Взяли в заложники». Жители Башкирии обратились к Путину из-за застройщика». Напомним, жители села Кусимовский рудник пожаловались на застройщика, который перекрыл въезды на территорию их дома.

О проверке Mkset рассказала героиня публикации Олеся Михалевская.

Сегодня к нам и прокуратура приехала, и Халилов (первый заместитель главы администрации Абзелиловского района — прим.ред.). Оказывается, они были не в курсе, а сегодня впервые увидели, как всё на самом деле. Теперь все дружно разбираются, сообщила Олеся.

По словам Руслана Халилова, выводы по проверке пока делать рано. Сегодня руководство администрации обсудит ситуацию, сложившуюся в ЖК «Родина». Он также добавил, что до 10 декабря планируется пригласить представителей ООО «Родина», чтобы те открыли проезд. Однако администрация сначала попытается решить вопрос по телефону.

В пресс-службе прокуратуры РБ Mkset сообщили, что вернулись к проверке после публикации. В настоящее время идут проверочные работы.

Напомним, в редакцию обратились жители села Кусимовский рудник в Абзелиловском районе, которые неоднократно жаловались на компанию застройщика ООО «Кристалл» и субарендатора ООО «Родина». Директор второй Анастасия Климова перекрыла им проезд к дому в жилом комплексе «Родина». Из-за этого им приходится пользоваться «козьими тропами», в частности, в магазин они ходят все вместе по озеру.

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