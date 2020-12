Перемен: популярный четырехзвездочный отель в центре Уфы сменит название

Holiday Inn Ufa - отель, расположенный в самом сердце исторического центра Уфы, ожидает ребрендинг.

1 декабря четырехзвездочный отель в центре Уфы Holiday Inn Ufa сменит название: уже начат демонтаж конструкций и запущен механизм изменения текущих бизнес-процессов. Управляющая компания «Аркада» отказывается от франшизы в пользу развития собственного бренда отеля. Презентация отеля под брендом Holiday Inn Ufa прошла 4 ноября 2015 года. По словам представителей «Аркады», пять лет - это достаточный срок для сотрудничества, и самое подходящее время, чтобы сменить курс. Теперь отель, являющийся частью большого архитектурного комплекса, изменившего культурный облик исторического центра Уфы, будет носить название Nesterov Plaza. - У нас есть 15-летний опыт управления отелями - как по франшизе, так и собственными брендами. И мы приняли решение выбрать второй путь - несомненно, более сложный, - отмечает генеральный директор управляющей компании «Аркада» Маргарита Сутюшева. - У нас суперкоманда, в которой мы полностью уверены. Предстоит много работы: за сменой названия стоят ключевые перемены в концепции и клиентском сервисе отеля. Nesterov Plaza станет концентратом комфорта для гостей и уникального в своем роде предложения для региона. Название выбрано не случайно. «Нестеров» - собирательный образ культуры региона, с одной стороны, и понятный бренд для гостей столицы региона - с другой. «Плаза» - испанское слово, означающее открытое общественное пространство, площадь. Таким образом, подчеркивается значение отеля не только как самостоятельной единицы, а как части пазла общего архитектурного ансамбля города вместе с Верхнеторговой площадью, «Гостиным Двором» и бизнес-центром «Нестеров». -Точно можем сказать, что в ближайшее время наш ориентир и главная задача - развитие местного бренда Nesterov Plaza. Взвесив плюсы и минусы - коммерческие условия, полная неопределенность в связи с пандемией, наши собственные компетенции в управлении отелями, мы пришли к выводу, что на данном этапе развитие локального бренда более перспективно для нас как управляющей компании, - продолжила Сутюшева. Управляющая компания «Аркада» – многопрофильный холдинг на рынке коммерческой и торговой недвижимости. В портфеле компании отели Holiday Inn Ufa (с 1 декабря Nesterov Plaza) и «Президент Отель», гостиница «Тан», в состав которой входят одноименный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и площадкой для занятий игровыми видами спорта, торговые комплексы «Гостиный Двор» и Универмаг «Уфа», бизнес-центры «Нестеров» и «Звезда».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter