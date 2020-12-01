Перемен: популярный четырехзвездочный отель в центре Уфы сменит название

- У нас есть 15-летний опыт управления отелями - как по франшизе, так и собственными брендами. И мы приняли решение выбрать второй путь - несомненно, более сложный, - отмечает генеральный директор управляющей компании «Аркада» Маргарита Сутюшева. - У нас суперкоманда, в которой мы полностью уверены. Предстоит много работы: за сменой названия стоят ключевые перемены в концепции и клиентском сервисе отеля. Nesterov Plaza станет концентратом комфорта для гостей и уникального в своем роде предложения для региона.