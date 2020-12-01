«Одни из лучших в стране». Радий Хабиров рассказал о работе волонтёров в Башкирии

«Одни из лучших в стране». Радий Хабиров рассказал о работе волонтёров в Башкирии

Вчера, 13:59ОбществоАнна КононоваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях написал о деятельности волонтёров, которые делают большое дело, однако обычно находятся в тени.

В сложный период пандемии коронавируса волонтёры оказались на передовой. Более пяти тысяч человек из 63 штабов помогали пожилым жителям — приносили еду, лекарства, поддерживали добрым словом. Добровольнцы также помогали тушить пожары в лесах Бурзянского района.

Наши волонтёры — одни из лучших в стране, сказал Хабиров.

35 ребят стали полуфиналистами, четыре финалистами, а Ростислав Савельев из Стерлитамака стал победителем конкурса «Добровольцы России». Награждение пройдет накануне Всемирного дня добровольца, 4 декабря.

Радий Хабиров напомнил, что он учредил награду — Почетный знак «Довроволец (волонтер) РБ». Его получат десять лучших волонтёров за особые заслуги. Кроме того, власти республики разработали программу оздоровления добровольцев, которые работали в опасных для здоровья сферах. А также Башкирия выиграла грант в 6,5 миллионов рублей в рамках всероссийского конкурса «Регион добрых дел» на развитие практик добровольцев.

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