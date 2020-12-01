«Одни из лучших в стране». Радий Хабиров рассказал о работе волонтёров в Башкирии

Радий Хабиров напомнил, что он учредил награду — Почетный знак «Довроволец (волонтер) РБ». Его получат десять лучших волонтёров за особые заслуги. Кроме того, власти республики разработали программу оздоровления добровольцев, которые работали в опасных для здоровья сферах. А также Башкирия выиграла грант в 6,5 миллионов рублей в рамках всероссийского конкурса «Регион добрых дел» на развитие практик добровольцев.