О съёмках в России, о любви и новом фильме: Вуди Аллен дал ВКонтакте интервью

По мнению режиссёра, большинство современных фестивалей делают ставку на звёздные имена и коммерческий успех картин, а настоящее искусство остаётся за рамками крупных мероприятий. Также Вуди Аллен рассказал, что точкой отсчёта при создании сценария нередко становится локация. Например, «Фестиваль Рифкина» появился, когда спонсоры из Испании предложили режиссёру показать красоту Сан-Себастьяна и профинансировали съёмки. Вуди Аллен допустил, что эта же схема сработает и в России, а значит, фильм в Москве или Санкт-Петербурге — это уже вопрос организации съёмок. О том, какое впечатление об этих городах сложилось у режиссёра, он рассказал в интервью.