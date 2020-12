О съёмках в России, о любви и новом фильме: Вуди Аллен дал ВКонтакте интервью

ВКонтакте представила эксклюзивное интервью проекта #VKLive с Вуди Алленом о новом фильме «Фестиваль Рифкина».

Картина выйдет на большие экраны 31 декабря. Режиссёр рассказал, как работалось с актёрами и почему он сам перестал сниматься в своих фильмах, а ещё порассуждал о том, насколько возможно организовать съёмки в России и что не так с современными кинофестивалями. С Вуди Алленом беседовал директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте Константин Сидорков. Интервью не случайно опубликовано 1 декабря — это день рождения режиссёра. Ему исполняется 85 лет. Трансляция размещена в официальном сообществе кинокомпании ВОЛЬГА (vk.com/volgafilm), видеоплеер доступен по ссылке: vk.com/video-23712274_456240296 По мнению режиссёра, большинство современных фестивалей делают ставку на звёздные имена и коммерческий успех картин, а настоящее искусство остаётся за рамками крупных мероприятий. Также Вуди Аллен рассказал, что точкой отсчёта при создании сценария нередко становится локация. Например, «Фестиваль Рифкина» появился, когда спонсоры из Испании предложили режиссёру показать красоту Сан-Себастьяна и профинансировали съёмки. Вуди Аллен допустил, что эта же схема сработает и в России, а значит, фильм в Москве или Санкт-Петербурге — это уже вопрос организации съёмок. О том, какое впечатление об этих городах сложилось у режиссёра, он рассказал в интервью. К премьере фильма проект VK Talents запустил конкурс совместно с кинокомпанией ВОЛЬГА и лекторием Синхронизация. Для участия нужно снять видео или клип ВКонтакте на тему «Неловкая встреча — третий лишний» и опубликовать его с хештегом #vktalents_rifkinsfestival до 15 декабря. Победители получат набор из четырёх курсов о кино от «Синхронизации». Сюжет новой романтической комедии «Фестиваль Рифкина» разворачивается в самом красивом городе на берегу солнечной Испании. Романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвёздами, — именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга, словно эмоции влюблённых. Ранее в проекте #VKLive актриса Энн Хэтэуэй рассказала о фильме «Ведьмы», а Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон представили триллер Кристофера Нолана «Довод». Также эксклюзивные интервью дали актёр Дэниэл Рэдклифф, режиссёр Квентин Тарантино и другие знаменитости.

