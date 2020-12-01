МТС поддержала в Уфе социальный проект «Творческая мастерская «Я рядом»

«Я выражаю огромную благодарность сотрудникам компании МТС за поддержку в реализации проекта. Благодаря МТС будут проведены различные мастер-классы для детей. Например, мастер-класс по технике «Эбру», а также мы организуем игротеку с использованием настольных игр. Я считаю, что в период нахождения в социальной гостинице детки устают от однообразия будней, им не хватает общения с людьми со стороны, они замыкаются в себе. А благодаря реализации проекта «Я рядом» у детей появится возможность получать от обученных добровольцев полезную информацию в рамках тематических мастер-классов, расширять знания в области образования, науки и искусств», – говорит Юлия Рибенчук.