МТС поддержала в Уфе социальный проект «Творческая мастерская «Я рядом»

В Уфе стартует волонтерский проект «Творческая мастерская «Я рядом», организованный руководителем городского молодежного проектного офиса «Молодежные инициативы в действии» Юлией Рибенчук при поддержке башкирского филиала МТС.

Компания закупила развивающие игры, наборы для творческой реализации, а также технику и одежду на 100 тысяч рублей. Проект будет реализован совместно с волонтерами «Ассоциации волонтеров Уфы Республики Башкортостан». Проект направлен на содействие разностороннему обучению, творческому развитию, социализации несовершеннолетних детей, находящихся в опасном положении и трудной жизненной ситуации, проживающих в гостинице «Подросток» в городе Уфа. Волонтеры будут проводить полезные занятия, мастер-классы и «добрые уроки», направленные на всестороннее развитие детей, что в итоге приведет к развитию коммуникативных навыков, творческих и интеллектуальных способностей. «Я выражаю огромную благодарность сотрудникам компании МТС за поддержку в реализации проекта. Благодаря МТС будут проведены различные мастер-классы для детей. Например, мастер-класс по технике «Эбру», а также мы организуем игротеку с использованием настольных игр. Я считаю, что в период нахождения в социальной гостинице детки устают от однообразия будней, им не хватает общения с людьми со стороны, они замыкаются в себе. А благодаря реализации проекта «Я рядом» у детей появится возможность получать от обученных добровольцев полезную информацию в рамках тематических мастер-классов, расширять знания в области образования, науки и искусств», – говорит Юлия Рибенчук. Напомним, что Юлия Рибенчук стала участником потока «Лидеры молодежных сообществ» и получила грантовую поддержку на реализацию социального проекта «Творческая мастерская «Я рядом» в размере 320 000 рублей. От Республики Башкортостан лишь один проект получил грантовую поддержку.

