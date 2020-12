МЧС Башкирии назвало поджог причиной пожара в доме активистки после собрания в СНТ

МЧС Башкирии выяснило причины пожара в СНТ Уршак 16 ноября, где чуть не сгорели активистка и её муж.

В пресс-службе МЧС рассказали, что причиной пожара стал поджог. В ходе проверки сообщения о пожаре было установлено, что причиной пожара является занесение источника зажигания извне, в результате действий неустановленного лица, рассказали Mkset в ведомстве. Материалы дела были переданы в отдел полиции № 9 УМВД. Напомним, пожар произошел в одном из садовых домов, сразу после проведения общего собрания. Девушка считает, что причиной стал поджог из-за её активности и конфликта с местным руководством. Дело в том, что жильцы просили установить шлагбаум, чтобы обезопасить СНТ, однако председатель на встречу не пошел. Депутаты Госсобрания Башкирии встретились с жителям, которые высказали обеспокоенность участившимся пожарами.

