МЧС Башкирии назвало поджог причиной пожара в доме активистки после собрания в СНТ

МЧС Башкирии назвало поджог причиной пожара в доме активистки после собрания в СНТ

Вчера, 13:44ОбществоАнна КононоваPhoto: Проблемы Уфы и РБ
МЧС Башкирии выяснило причины пожара в СНТ Уршак 16 ноября, где чуть не сгорели активистка и её муж.

В пресс-службе МЧС рассказали, что причиной пожара стал поджог.

В ходе проверки сообщения о пожаре было установлено, что причиной пожара является занесение источника зажигания извне, в результате действий неустановленного лица, рассказали Mkset в ведомстве.

Материалы дела были переданы в отдел полиции № 9 УМВД.

Напомним, пожар произошел в одном из садовых домов, сразу после проведения общего собрания. Девушка считает, что причиной стал поджог из-за её активности и конфликта с местным руководством. Дело в том, что жильцы просили установить шлагбаум, чтобы обезопасить СНТ, однако председатель на встречу не пошел. Депутаты Госсобрания Башкирии встретились с жителям, которые высказали обеспокоенность участившимся пожарами.

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