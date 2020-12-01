МЧС Башкирии назвало поджог причиной пожара в доме активистки после собрания в СНТ

Напомним, пожар произошел в одном из садовых домов, сразу после проведения общего собрания. Девушка считает, что причиной стал поджог из-за её активности и конфликта с местным руководством. Дело в том, что жильцы просили установить шлагбаум, чтобы обезопасить СНТ, однако председатель на встречу не пошел. Депутаты Госсобрания Башкирии встретились с жителям, которые высказали обеспокоенность участившимся пожарами.