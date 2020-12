Кубанские правоохранители нашли на кладбище тайник, где было спрятано пятьдесят миллионов рублей.

Газета “Известия” сообщает, что найденные на кладбище деньги были спрятаны рядом с безымянной могилой фигурантом уголовного дела. Наличные средства были добыты незаконным способом. Для сохранности денег подозреваемый обмотал мешок скотчем. Отмечается, что уголовное дело, в рамках которого производилось расследование, связано с коррупцией в крупной электросетевой компании.

