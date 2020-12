Глава Минздрава Башкирии признался в том, что сейчас в республике непростая ситуация с кадрами. Из-за недостатка врачей и медработников Максим Забелин вынужден просить своих коллег из частных клиник подрабатывать в государственных медучреждениях, хотя бы на пол ставки.

— Студенты медицинских вузов и колледжей направлены в помощь, но свободных рук всё равно не хватает. Объем работы в данный непростой период для всего мирового сообщества огромен, сказал Забелин. Также министр здравоохранения пообещал, что врачей, которые согласятся поработать в больницах республики, будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а оплачивать труд будут согласно установленным тарифам с достойными стимулирующими выплатами.

