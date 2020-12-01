Эксперт заявил о нарушении ПДД из-за сверхконтроля

Эксперт заявил о нарушении ПДД из-за сверхконтроля

Вчера, 22:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что рост числа аварий связан с тем, что российских водителей запугали штрафами.

По мнению Хайцеэра, водители постоянно находятся в условиях повышенного стресса. На них давят камеры, двойные сплошные и прочие ограничения, особенно это чувствуется в Москве. В итоге человек постоянно ожидает штрафов и, будучи в нервозном состоянии, все-равно нарушает правила движения, пишет infox.ru.

При этом в ГИБДД считают, что рост нарушений связан с тем, что после карантина водители утратили чувство опасности. Они почувствовали определенную эйфорию от того, что могут перемещаться без ограничений.

Также в ведомстве заметили, что в декабре автолюбителей ждут определенные перемены. Так с 1 декабря будут выдавать новые права, ПТС и СТС. В последнем будут указываться сроки временной регистрации машины.

С 15 декабря будут конфисковаться немаркированные шины, попавшие в оборот, а их производителям будут грозить штрафы.

Наконец, с 21 декабря в России появится экокласс ЕВРО-6.

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