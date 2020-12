Специалистами зарегистрировано больше шестидесяти трех миллионов случаев заражения коронавирусом во всем мире.

Газета “Известия” сообщает, что общее количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире на сегодняшний день составляет 63 229 355 человек. С начала пандемии от осложнение на фоне нового вируса скончались 1 467 673 человека. Лидером по количеству выявленных заболеваний остается Америка, где выявили тринадцать с половиной миллионов больных, дальше идут Индия и Бразилия.

