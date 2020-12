Башкирские промышленники выделили более миллиона рублей на ремонт ЖКХ в Семеновском

«Семеновский рудник», который занимается добычей полезных ископаемых в Баймакском районе Башкирии, выделил более миллиона рублей на ремонт водопровода и освещения в селе Семеновское. Компания также потратила два миллиона рублей на улучшение дороги в деревню Исяново.

Всего в 2020 году «Семеновский рудник» выделил на благотворительность в Баймакском районе более пяти миллионов рублей, в том числе на благоустройство поселений и поддержку программы инициатив местных жителей. Напомним, ПМИ позволяет жителям выбрать наиболее актуальную проблему, собрать 3% от необходимой на её решение суммы, ещё 15-20% вносит муниципалитет, а остальное вкладывают спонсоры. Как рассказал Mkset в администрации Баймакского района, с момента начала работы «Семеновский рудник» регулярно оказывает помощь поселению и его жителям. Photo: talkas-kurort.ru — Вообще-то, я за два года [руководства районом] к ним за помощью ни разу не обращался, — говорит глава Баймакского района Фанис Аминев. — Но от представителей сельсовета знаю, что они никогда не отказывают. По словам главы Семёновского сельсовета Расуля Салимова, «Рудник» финансирует все культурные мероприятия в поселении. «Алтын тирмә» в Семеновском — Предоставляют материалы, технику, подарки, — рассказал он. — Оказывают услуги по содержанию дорог, водопровод ремонтируют, освещение. В Ишмурзино Mkset сообщили, что «Семеновский рудник» также помог им с освещением. — В прошлом году тоже помогали, в этом ещё обещали на Новый год [подарочные] — кульки детям, говорит председатель сельсовета Загит Кашкаров. То же самое касается и Верхнемамбетово. — На все детские праздники от них всегда [приходят] детские подарки, — рассказали Mkset жители Семёновского. — Это как минимум. А так, дорогу отсыпать, водопровод починить, освещение — никогда не отказывают. Photo: baimak.bashkortostan.ru Также «Семеновский рудник» выделил средства на проведение Новогоднего вечера в Доме престарелых Темясовского психоневрологического интерната, находящегося в посёлке Тубинский. — На детские праздники подарки, конечно, — рассказала бывший глава Тубинского сельсовета Гузель Баянова. — Активно помогают. К примеру, в прошлом году выделили деньги на замену окон в школе. Администрация Тубинска Photo: baimak.bashkortostan.ru При этом «Семеновский рудник» деятельность в Тубинском не ведёт. Ранее несколько СМИ писали, что компания планирует там разрабатывать месторождения, но, как выяснилось, она к этому не имеет отношения. В самой компании отказались рассказать подробно о благотворительной деятельности. — Если честно, об этом у нас говорить непринято, — заявил замдиректора Вадим Гибадуллин. — Суммы бавют разные: от 50-100 тысяч [рублей] и больше, ну иногда за миллионы выходят, когда надо жилищно-коммунальное хозяйство улучшить. В основном сельсоветы обращаются: дорогу надо сделать, освещение провести, ещё что-то. Ну, мы же здесь сами работаем, у нас [в штате] с учётом подрядных организаций больше 300 человек, из них больше 90% — местные. Иногда люди приходят: заболел кто-то, на детей деньги нужны — помогаем. Темясово Photo: baimak.bashkortostan.ru По его словам, компания старается не отказывать в помощи, но любые заявки вне Башкортостана сразу же блокирует. — Мы работаем здесь и помогаем только тем, кто живёт рядом с нами — Башкирскому Зауралью, так как основная часть работников является жителями этого региона, — объяснили в «Семеновском руднике». Напомним, «Семеновский рудник» работает в Башкирии с 2014 года. Компания занимается добычей полезных ископаемых.

