Башкирские промышленники выделили более миллиона рублей на ремонт ЖКХ в Семеновском

— Если честно, об этом у нас говорить непринято, — заявил замдиректора Вадим Гибадуллин. — Суммы бавют разные: от 50-100 тысяч [рублей] и больше, ну иногда за миллионы выходят, когда надо жилищно-коммунальное хозяйство улучшить. В основном сельсоветы обращаются: дорогу надо сделать, освещение провести, ещё что-то. Ну, мы же здесь сами работаем, у нас [в штате] с учётом подрядных организаций больше 300 человек, из них больше 90% — местные. Иногда люди приходят: заболел кто-то, на детей деньги нужны — помогаем.