Жизнь нижегородцев наполнят новым смыслом Академики РАН

Накануне в Нижнем Новгороде был дан старт социально-просветительскому проекту «АкадемиУМ». Его организаторами выступили Российская академия наук (РАН) и российское общество «Знание».

Одним из создателей проекта «АкадемиУМ» стали мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и президент РАН России Александр Сергеев. В интервью журналистам глава города указала, что «АкадемиУМ» наполнит «новыми смыслами жизнь в Нижнем Новгороде».

Проект «АкадемиУМа» является интерактивно-просветительской площадкой, на которой жители города получат возможность предлагать для обсуждения волнующие их вопросы. Первоначально проект будет ориентирован на взрослых людей. Со временем к нему смогут присоединиться и школьники, подытожила Солонченко.

Лекции на площадках «АкадемиУМа» планируется проводить каждый четверг. Участие РАН должно обеспечить «высокую планку качества» мероприятий. Президент РАН Александр Сергеев в ходе пресс-конференции сообщил, что науку в Российской Федерации необходимо популяризировать. Заниматься ей должно быть престижно. Благодаря этому государство сможет перестроиться и пойти по пути высокотехнологичного развития. Подводя итог Сергеев напомнил, что просвещение всегда имело большое значение для нашей страны. Сейчас же этот вопрос является еще и стратегическим.

Член Общественной палаты Павел Пашинин уверен, что проект «АкадемиУМ» сам по себе площадка уникальная. Благодаря ей бренд Нижнего Новгорода усилится. По мнению Пашинина, «АкадемиУМ» ускорит развитие не только творческого, но и туристического потенциала города. Проект станет уникальной «связкой», которая объединит в Нижнем Новгороде науку, общество и власть. Проект «АкадемиУМ» сможет раскрыть потенциал главного богатства страны - людей.

Первые лекции пройдут уже 7 декабря. В секции «Наука» свою лекцию «Возвращение таблицы Менделеева» прочитает доктор химических наук, член-корреспондент РАН Игорь Федюшкин. Начало мероприятия в 19:00. Местом проведения лекций станет площадка кинотеатра «Орленок».

Лекции в секции «Культура» зачитают Анна Гор и председатель нижегородского областного отделения Федерации кудо России Владимир Поддымников. Лекция Гор называется «Почему мы боимся современного искусства». Поддымников представит работу «Инструкция по проведению спортивных мероприятий». Лекции запланированы на 19.00. Они пройдут культурном центре «Рекорд».

Получить более подробную информацию об «АкадемиУМе», а также записаться на лекции можно на официальном сайте проекта www.akademium.info.