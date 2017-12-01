Водителей с шипованной резиной без знака "Ш" будут штрафовать с 1 декабря
Сегодня, 10:39ОбществоЗлата ЗуковичФото: соцсети
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Штраф составит 500 рублей.
С сегодняшнего дня, 1 декабря, водителей, которые поменяли летнюю резину на зимнюю, но не установили на заднем стекле своего железного коня соответствующий распознавательный знак «Ш», начнут штрафовать на 500 рублей.
Так, отсутствие знака инкриминируется как нарушение статьи 12.5 ч. 1 об административных нарушениях «Невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения».
Знак «Шипы» должен помочь участникам дорожного движения рассчитать верную дистанцию между движущимся автомобилями во избежание ДТП.
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