Водителей с шипованной резиной без знака "Ш" будут штрафовать с 1 декабря

Штраф составит 500 рублей.

С сегодняшнего дня, 1 декабря, водителей, которые поменяли летнюю резину на зимнюю, но не установили на заднем стекле своего железного коня соответствующий распознавательный знак «Ш», начнут штрафовать на 500 рублей.