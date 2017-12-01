В эти выходные в Уфе будут работать сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки будут работать в Демском, Ленинском, Октябрьском, Орджиникидзевском, Калининском районах.

В Уфе в эти выходные будут работать шесть площадок, где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию, сообщили в администрации Уфы.

2 декабря будут действовать следующие ярмарочные площадки:

- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

- в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;

- в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

- в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей.