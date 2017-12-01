В эти выходные в Уфе будут работать сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе в эти выходные будут работать шесть площадок, где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию, сообщили в администрации Уфы.
2 декабря будут действовать следующие ярмарочные площадки:
- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
- в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
- в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;
- в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
- в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей.
И в субботу, и в воскресенье будет работать площадка в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7.